İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği saldırıda 4\'ü çocuk 11 Filistinli yaralandı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 4'ü çocuk 11 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait bir İHA, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırın yakınında toplanan sivilleri 2 füzeyle hedef aldı, 4'ü çocuk 8 Filistinli yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ve Nasır Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde tedavi altına alındıkları aktarıldı.

Han Yunus'un doğusunda İsrail'e ait askeri araçlardan açılan ateş sonucu bir Filistinli genç yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Han Yunus kentinin doğu ve güney bölgelerinde evlere ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara yoğun şekilde ateş açtığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri de İsrail'e ait bir İHA'nın Deyr el-Belah'ın doğusundaki Zevayide beldesinde, Selahaddin Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir noktayı hedef aldığını bildirdi.

Saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1372 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 659 kişi yaralandı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 786'ya, yaralananların sayısı ise 174 bin 771'e yükseldi.