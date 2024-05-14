İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 519 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 519 kişi hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği saldırılarda 519 kişi hayatını kaybetti

Son 10 günde İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 519 kişi hayatını kaybetti, 1163 kişi ise yaralandı. Saldırılar büyük bir insani krize yol açarken, uluslararası toplumun tepkisi artıyor.

14.05.2024 11:25
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 519 kişi hayatını kaybetti, 1163 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 519 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 519 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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