İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları kadınlara karşı bir savaş

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Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, yaklaşık 9 bin kadının öldürüldüğü İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının kadınlara karşı da bir savaş olduğuna dikkati çekti.

BM Kadın Birimi tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kadınların benzeri görülmemiş şekillerde öldürülmesine ve yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Raporda, bugüne kadar Gazze'de İsrail güçleri tarafından yaklaşık 9 bin kadının öldürüldüğü ancak enkaz altında çok daha fazla insan olduğu için bu rakamın daha fazla olabileceği vurgulanarak, "Gazze'de savaş her gün bu hızla devam ederse günde ortalama 63 kadın öldürülmeye devam edecek. Gazze'deki savaş, aynı zamanda kadınlara karşı savaştır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırılarında her gün 37 annenin öldürüldüğü ve bu durumun da çocukları etkilediğine işaret edilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Derhal insani ateşkes sağlanmadığı sürece önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok daha fazlası ölecek. Gazze'deki öldürmeler, bombalamalar ve temel altyapının tahrip edilmesi durdurulmalı. İnsani yardımın derhal Gazze'ye ulaşması gerekiyor."

Öte yandan raporda, insani yardımların engellenmesi nedeniyle kıtlık tehdidine dikkat çekilerek, Gazze'deki her 5 kadından 4'ünün yeterli gıdaya erişemediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.