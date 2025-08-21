İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 41 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 41 Filistinli hayatını kaybetti

21.08.2025 20:10
İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9'u insani yardım bekleyenler olmak üzere 41 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki sivil alanlara yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Refah kentinde de yardım dağıtım noktası yakınlarında bekleyen Filistinlilere düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen siviller İsrail saldırılarına maruz kaldı. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Netzarim bölgesi yakınlarındaki yardım bekleyenleri hedef alan saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir dairenin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırı 1 çocuğun hayatını kaybetmesine, annesinin yaralanmasına neden oldu.

Gazze kentinin kuzeybatısında bir evin hedef alındığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Zeytun, Sabra ve Cibaliya bölgeleri

Cibaliya beldesinde İHA ile düzenlenen bombalı saldırıda 4 Filistinli öldü.

İsrail birkaç gündür saldırılarına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli sivillerin toplandığı alanı İHA ile vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aynı mahallede bir ailenin evini hedef alan bombalı saldırıda aralarındaki çocukların da olduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya beldesindeki Nezle bölgesinde sivillerin toplandığı alan vuruldu, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun aynı beldeye İHA ile gerçekleştirdiği füze saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesinde başlattığı yıkımı Sabra ve Cibaliya bölgelerinde de sürdürmeye devam etti.

İsrail ordusu 11 gündür Gazze'nin güneyindeki Zeytun ve Sabra mahallelerinde ev ve tesisleri patlayıcı robotlarla tahrip etmeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 ailenin çadırlarının bulunduğu Munasara Mülteci Kampını tahliye uyarısı yaptıktan sonra yıktı.

Daha önce de zorla yerinden edilen Filistinli aileler, bombardıman ve yıkım nedeniyle evsiz kaldı, saldırı sonrası çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA

18:38
16:30
