Gazze'de Ayakkabı Yokluğuna Takunya İle Çözüm

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İsrail'in 11 aydan beri sürdürdüğü saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ayakkabı bulamayan Filistinliler, ahşaptan yaptıkları takunyalarla idare etmeye çalışıyor.

Tel Aviv yönetimi, 2006'tan itibaren abluka altında tuttuğu 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 11 ay önce yoğun saldırılara başladı.

Havadan, karadan ve denizden aralıksız sürdürdüğü bombardımanla Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan ve yaklaşık 2 milyon Filistinliyi yerinden eden İsrail, 11 aydan beri ilaç ve gıda maddeleri dahil bölgeye bir şeyin girmesini izin vermiyor.

Gazze'de temiz su ve yiyecek bulmakta zorluk çeken Filistin halkı, devam eden İsrail bombardımanı altında her an ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayakkabı ithalatını da engellediği için bu yöndeki ihtiyaçlarını tahtalardan yaptıkları takunyayla temin etmeye çalıştıklarını anlatıyor.

"Ayakkabılar çocukları yaygın hastalıklardan kaynaklanabilecek yaralardan koruyor"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde marangozluk yapan 39 yaşındaki Sabır Devvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden "takunya" olarak bilinen terlik modellerinden ilham alarak 5 çocuğu için "tahtadan ayakkabı" yaptığını belirtti.

İsrail ordusunun zorla bölge halkını yerinden etmesiyle, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir çadırda ailesiyle yaşamını zor şartlar altında sürdüren Devvas, çocuklarının ayakları için gerekli ölçüleri çizip aldıktan sonra küçük bir testereyle tahta parçaları kesip takunyayı hazırlıyor.

Filistinli usta Devvas, yoksulluk ve pahalılık nedeniyle terlik ve ayakkabı alamayan çocuklar için tahta ve kullanılmış kumaştan takunya yaparak, Filistinli çocukların yüzünü güldürüyor.

Takunya yapımında çok basit aletler kullandığını aktaran Devvas, "İsrail, savaşın başından beri Gazze Şeridi'ne ayakkabı girişini de engelledi." dedi.

Ayakkabı yokluğundan dolayı, tahta ve kumaş temin ettiğini ve bunlardan ayakkabı (takunya) yaptığını ifade eden Devvas, "İşgal, sınırları kapatıyor, kıyafet ve ayakkabının girmesine izin vermiyor. Yaptığım bu ayakkabılar en azından, çocukları yaygın hastalıklardan ve kirli zeminden kaynaklanabilecek yaralardan koruyor." diye konuştu.

Devvas, 7 yılı aşkın süredir uğraştığı marangozluk mesleğindeki tecrübesinden yararlanarak, çadırındaki eskimiş kumaşlar ile tahtaları kullanarak takunya yaptığını belirterek, "Ayakkabılarının eskimesi ve savaşın devam etmesi üzerine çocuklarıma tahtadan ayakkabı yaptım." ifadelerini kullandı.

Savaşın sona ermesine dair umutlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sona ermesini ve zor bir süreç yaşayan Filistinliler için tüm temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanabileceği geçiş kapılarının açılmasını umduğunu dile getiren Devvas, "Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yerinden edilmiş kamplarda birçok insan, kanalizasyonla kirlenmiş topraklarda çıplak ayakla yürüyor ve bu da aralarında hastalıkların yayılmasını artırıyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.