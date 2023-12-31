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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 68 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 68 kişi öldü

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde düzenlediği hava saldırılarında en az 68 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının Ez-Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırısında 48 Filistinli öldü, El-Aksa Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 21 bin 822 Filistinli öldü, 56 bin 451'i yaralandı.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 68 kişi öldü
31.12.2023 - 17:37,
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İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 2 ayrı noktaya düzenlediği hava saldırılarında en az 68 kişinin öldüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin orta kesimindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırısında 48 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

El- Aksa Üniversitesi yakınlarına düzenlenen diğer bir saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451'i de yaralandı.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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