İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 8 Sivil Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki eve düzenlediği hava saldırıları sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzeydeki Gazze kentinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail savaş uçağı Zeytun Mahallesi'nde Razi ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda ölen 6 kişinin cansız bedeni hastaneye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklar da Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde İsrail'in hava saldırısına maruz kalan bir evde Filistinli bir kadının küçük kızıyla yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının bombaladığı evlerin enkazlarında bazı kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri de Gazze kentinin Zeytun ve Sabra mahallelerindeki yerleşim alanlarına saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusu, Gazze kentini hem helikopterden açtığı ateşle hem de denizden attığı roketlerle hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan el-Bureyc, el-Magazi ve Nusayrat mülteci kampları da gece boyunca İsrail topçu birliklerinin hedefindeydi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'nda konuşlu İsrail güçlerinin sürdürdükleri binaları patlatma eylemlerinin sesleri duyuluyor.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de bazı binaları paylayıcılarla yıktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.