İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 8 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 8 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarında 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda birçok ev ve yerleşim alanı da zarar gördü.

06.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki eve düzenlediği hava saldırıları sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzeydeki Gazze kentinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail savaş uçağı Zeytun Mahallesi'nde Razi ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda ölen 6 kişinin cansız bedeni hastaneye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklar da Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde İsrail'in hava saldırısına maruz kalan bir evde Filistinli bir kadının küçük kızıyla yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının bombaladığı evlerin enkazlarında bazı kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri de Gazze kentinin Zeytun ve Sabra mahallelerindeki yerleşim alanlarına saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusu, Gazze kentini hem helikopterden açtığı ateşle hem de denizden attığı roketlerle hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan el-Bureyc, el-Magazi ve Nusayrat mülteci kampları da gece boyunca İsrail topçu birliklerinin hedefindeydi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'nda konuşlu İsrail güçlerinin sürdürdükleri binaları patlatma eylemlerinin sesleri duyuluyor.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de bazı binaları paylayıcılarla yıktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 8 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:51:07. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 8 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement