İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında, Şeyh Rıdvan bölgesinde bulunan Sehviyel ailesinin evine yapılan saldırı sonucunda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda evde büyük bir yıkım meydana geldi ve enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda ise 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı. Sivil altyapıya da zarar verilen saldırılarda hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.

07.07.2024 01:53
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında en az 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği,15'inin yaralandığı belirtildi.

Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesinde Sehviyel ailesinin yaşadığı eve hava saldırısı yaptığı bildirildi.

Evin vurulmasıyla büyük bir duman bulutunun yükseldiği ve saldırının yıkıma yol açtığı ifade edilen açıklamada, 3 kişinin cesedinin enkazdan çıkarıldığı, 15 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika

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