İsrail ordusunun Gazze Şeridi\'nde düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında öldürülen çok sayıda Filistinlinin cansız bedeninin etrafa saçıldığı görüldü.

Gazze'nin kuzeyindeki Rimal bölgesinde, İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği saldırının ardından olay yerinde yaşanan katliam görüntülendi.

Görüntülerde, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin cansız bedeninin etrafa saçıldığı görülüyor. Bölgede çok sayıda Filistinlinin cenazesinin olduğu ve bazılarının üzerinin battaniyelerle örtüldüğü göze çarpıyor.

Yerel kaynaklar hava saldırısında 3 evin hedef alındığını, en az 13 Filistinlinin öldürüldüğünü, enkaz altında kalanlar olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni bombalıyor. Saldırılar nedeniyle şu ana kadar 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.