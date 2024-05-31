İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesine düzenlediği topçu saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıda Salahaddin Camii çevresinde toplanan Filistinliler hedef alındı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda binlerce kişi öldü, yaralandı ve sivil altyapı büyük zarar gördü.

31.05.2024 19:39
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İsrail ordusunun, Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesine düzenlediği topçu saldırısında en az 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçularının Ez-Zeytun Mahallesinde bulunan Salahaddin Camii çevresinde toplanan Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda en az 3 kişi hayatını katbetti, 4 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, 15 Mayıs'ta yaklaşık bir hafta süren saldırıların ardından Ez-Zeytun Mahallesinden çekildiğini duyurmuş ve "gerekirse" geri dönüp askeri saldırılara devam etme tehdidinde bulunmuştu.

Ez-Zeytun mahallesindeki kara saldırıları sırasında İsrail ordu güçleri çok sayıda Filistinliyi öldürdü ve vatandaşların evlerine, mülklerine ve altyapılarına büyük zarar verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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