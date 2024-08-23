İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile Beyt Lahiya'da Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırılarının ardından sağlık ekipleri, Cibaliya beldesinin doğusundan 3 Filistinlinin cesedi ile Beyt Lahiya'nın es-Selatin bölgesinden 1 Filistinlinin cesedini bölgedeki Kemal Advan Hastanesine getirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.