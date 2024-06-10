Gazze'deki İsrail saldırısında en az 274 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki İsrail saldırısında en az 274 Filistinli öldü

İsrail özel kuvvetlerinin Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği askeri operasyon sonucunda kamptaki evler yıkıldı, otomobiller yanmış ve kan izleriyle dolu bir enkaza dönüştü. Hamas yönetimine göre, İsrail birlikleri kampa girerken sivillerin yaşadığı evlere hava saldırıları düzenledi. Operasyon sırasında en az 274 Filistinli öldürüldü, 698 kişi yaralandı. Bölge halkı yaralıları hastanelere yetiştirmek için çaresizce çaba gösterdi.

10.06.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE, 10 Haziran (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı bir gece içinde ölüm kokan bir enkaza dönüşürken, caddelerde yürüyebilmek neredeyse imkansız hale geldi.

İsrail özel kuvvetlerinin dört İsrailli rehineyi kurtarmak için Cumartesi günü kampa askeri operasyon düzenlemesinin ardından, kamptaki yollar ve ara sokaklar yanmış otomobiller, yıkılmış evler ve kan izleriyle dolu.

Hamas yönetimindeki hükümetin medya ofisinin verdiği bilgilere göre, İsrail birlikleri kampa girerken savaş uçakları da çoğunlukla sivillerin yaşadığı evlerden oluşan kampın içindeki onlarca hedefe kanlı hava saldırıları düzenledi.

Hamas yönetimindeki sağlık makamlarının Pazar günü açıkladığı rakamlara göre İsrail'in askeri operasyonu sırasında en az 274 Filistinli öldürülürken, 698'i aşkın kişi ise yaralandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı sakini Othman Zaki, "Evimin balkonunda oturmuş, caddeye bakarak kahve içiyordum. Her şey olağandı; yoldan geçenler, sokak satıcıları, güneşin altında oynayan çocuklar. Ama her şey bir anda değişti" diyor.

27 yaşındaki adam, "İsrail uçakları birdenbire her yeri hunharca bombalamaya başladı. Hiç kimse bir anlam veremedi. Herkes güvenli bir yer bulmak için nereye gideceğini bilmeden koşturmaya başladı" diye anlatıyor.

Yerinden edilmiş bir Filistinli olan Ahmed Shaaban, "Durmaksızın devam eden bombardıman, hızla gelişen olaylar, her yere saçılmış cansız bedenler. Bunu tarif etmenin imkanı yok" diyor.

Shaaban, "Kimseyi kurtaramadık. Durum feci ve dehşet vericiydi. Kimse kabuslarında bile böyle bir şey göremez" diye ekliyor.

Altı çocuk babası 42 yaşındaki adam, Pazar günü erken saatlerden bu yana mahallesindeki bildik yapıları tespit etmeye çalışıyor. Ancak çabası beyhude. Bir zamanlar ailesiyle birlikte yaşadığı cadde tamamen enkaza dönmüş durumda.

Shaaban yaşlı gözlerle, "İsrail hava saldırılarında yıkılan evlerimizin enkazından başka bir şey göremiyoruz. Ölüler ve yaralılar yol kenarlarında yatıyordu. Aralıksız süren şiddetli bombardıman yüzünden kimse onları kurtaramadı" diyor.

Yarım saatten uzun süren bombardıman nihayet dindiğinde, Shaaban ve komşuları bölgeyi terk edip güvenli bir yer aramak için yola çıkmış. Shaaban, "Gördüklerimiz karşısında şoka girdik. Her yerde cesetler vardı" diyor.

Bölge halkı araçlar, bisikletler ve hatta eşek arabaları gibi hareket edebilen her şeyle yaralıları hastane yetiştirmek için çaresizce uğraş vermiş.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinden Yahya Eyüp, yerinden edilmiş birçok kişinin ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nın onlarca sakininin bombardıman yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldığını söylüyor.

Eyüp, "Her yer harap oldu. Evler yandı, bazıları yıkıldı. İnsanlar ne olduğunu anlayamadan ve suçlarının ne olduğunu bilmeden evlerinin içinde öldürüldü" diyor.

Üzüntüyle sesi titreyen Eyüp, bombardımandan nasıl canlı çıktığına inanamadığını söylüyor.

Bilinci kapalı yaralı bir çocuğu taşıyarak uzun bir mesafeyi koştuktan sonra çocuğu hastaneye götürecek bir araba bulduğunu anlatan Eyüp, "Çocuğun durumunu bilmiyorum. Umarım iyidir ve doktorlar hayatını kurtarabilmiştir" diyor.

Kaynak: Xinhua

Operasyon, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İsrail saldırısında en az 274 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:17:56. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki İsrail saldırısında en az 274 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement