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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılarda Nusayrat Mülteci Kampı ve Ez-Zevayide bölgesi hedef alındı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını sürdürüyor.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü
26.01.2024 - 06:39,  Güncelleme: 06:41
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İsrail güçlerinin işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda en az 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in kentin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda ise aralarında bir kız çocuğu olmak üzere 3 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail topçu birlikleri ile insansız hava araçları (İHA) da Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nin çevresi ve yakınındaki binalara yoğun saldırı düzenledi.

İsrail ordusu başta Han Yunus olmak üzere, havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun bombardımanını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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