İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda Refah ve Gazze kenti başta olmak üzere çeşitli bölgelere havadan ve karadan saldırılar düzenlendi. Hastanelere getirilen naaşlarla birlikte şu ana kadar 20 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Ayrıca, Zevayida beldesinde zorla göç ettirilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yakınına da hava saldırısı düzenlendi, ancak saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

11.06.2024 16:07
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile orta kesimindeki Gazze kenti başta olmak üzere farklı bölgelere havadan ve karadan saldırılar düzenledi.

Hastanelere şu ana kadar saldırılarda hayatını kaybeden 20 Filistinlinin naaşı getirildi.

Filistinlilerin kaldığı çadırların birkaç metre uzağına hava saldırısı

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevayida beldesinin sahil kıyısında zorla göç ettirilen Filistinlilerin kaldığı çadırların birkaç metre uzağına hava saldırısı düzenledi.

Filistinlilerin kaldığı çadırların yakınındaki boş alandan dumanlar yükseldi. İlk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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