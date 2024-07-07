İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze kentinin farklı mahallelerindeki evlere yapılan saldırılarda ve çatışmalarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

07.07.2024 15:21
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli, kentin güneyindeki Basra Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında da 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Mina bölgesinde bir evin hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, kentin doğusundaki Tuffah ve güneydoğusundaki Zeytun mahallelerinde Filistinli iki ailenin evlerinin vurulduğu saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında Gazze kentindeki Şucaiyye, Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerinde çatışmalar yaşanıyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilere ait konutların bir kısmı İsrail güçlerince havaya uçuruldu.

İsrail ordusu, 27 Haziran'da Şucaiyye Mahallesi'ne girmiş ve bölgede yoğun saldırılar başlatmıştı. Bölgede İsrail'in havadan ve top atışlarıyla karadan saldırıları sürüyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine saldırı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da Filistinli bir ailenin evi vuruldu, saldırıda en az 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu karadan ve havadan Deyr el-Belah'ın doğusu ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine saldırılar düzenledi.

Han Yunus'ta postane vuruldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise postane başta olmak üzere bazı yapıları hedef aldı.

Sağlık kaynaklarına göre, söz konusu saldırıda en az 3 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü - Son Dakika

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