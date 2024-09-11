İsrail Saldırılarında 27 Filistinli Öldü

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Huzaa Mahallesinde "el-Karafi" ailesine ait evi hedef alması sonucu 13 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait hücum botlarının saldırısı sonucu Han Yunus'taki el-Mevasi bölgesi kıyılarında bir balıkçı yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 3'ü çocuk, 2'si kadın 9'a yükseldi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ebu Uteyvi" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinli öldü, 11'i yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ni gece boyunca hedef almayı sürdürdü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli ölmüş, 94 bin 925 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.