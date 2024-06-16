İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyi ile kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin öldüğü bildirildi. Refah, Han Yunus, Beyt Hanun ve Gazze kentlerine yapılan saldırılarda evler ve tarım arazileri hedef alındı. Saldırılarda ayrıca bir okul ve bir hastane de zarar gördü. İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 3 Filistinli yaralandı.

16.06.2024 23:43
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İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyi ile kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

İsrail uçakları, Gazze'nin güneyinde Refah ve Han Yunus ile kuzeyde Beyt Hanun ve Gazze kentlerine saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ne bağlı Bi'r Kanada bölgesine düzenlenen saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, güneydeki Han Yunus kentinin güneydoğusundaki Es-Selam Mahallesi'nde ise tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıya ilişkin ölü yaralı bilgisi verilmedi.

Refah'ın orta kesimindeki BAE sahra hastanesi yakınlarındaki bir eve ve Es-Suudi Mahallesi'nde çok sayıda eve saldırı düzenlendi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı bir okula insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki bölgelere topçu ateşiyle düzenlenen saldırılarda evlerde yangın çıkarken, kentin farklı noktalarına yönelik İHA saldırılarında ise 3 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü - Son Dakika

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