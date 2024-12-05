İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail'in hava saldırıları sonucunda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

05.12.2024 14:20
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışları sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda hedef aldığı Mikdad ailesine ait bir evden 3 Filistinlinin naaşını ve çok sayıda yaralıyı çıkardığı belirtildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, ölen 2 kişi ile 38 yaralının hastaneye getirildiğini açıkladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun dün gece Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki yerleşim bölgelerini hedef alan saldırıları geniş çaplı yıkıma yol açtı.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Netzarim Koridoru çevresindeki binaları havaya uçurdu. Bölgede patlama sesleri duyuldu ve duman bulutları yükseldi.

İsrail ve ABD basınında çıkan haberlerde, Netzarim Koridoru'ndaki binaların havaya uçurulması, iletişim, su ve diğer altyapıların kurulmasının, İsrail'in Gazze Şeridi'ni uzun süre işgal etme niyetinin en büyük göstergelerinden olduğu kaydedildi.

İsrail'e ait "Quadcopter" tipi dronları Nusayrat'ın batı bölgelerine ateş açtı. İsrail askeri araçları ise Bureyc ve Megazi'nin doğusunda aralıklı olarak ateş açtı.

Ayrıca İsrail helikopterlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin merkezi ve doğusuna yoğun saldırı düzenledi.

İsrail topçu birlikleri de Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava ve Sabra mahallelerini bombaladı.

İsrail askeri araçları ve helikopterleri kentin güneybatısındaki Şeyh Aclin Mahallesinin batı bölgelerine saldırı düzenledi. İsrail topçu birlikleri de Gazze kentinin batısındaki Mina ve Ensar bölgelerinin hava sahasına sis bombası attı.

İsrail ordusunun Beyt Lahiya beldesindeki Filistinlilerin evlerini havaya uçurması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. İsrail askerleri yerinden edilmiş insanları Beyt Lahiya'dan Gazze kentinde doğru gitmeye zorladıktan sonra onlara ateş açtı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki "Ebu Hüseyin Okulu"nu bombalaması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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