İsrail ordusu, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı: 400 ölü, 1300 yaralı

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu, Alman ordusunun personel ve altyapı sorunlarına dikkat çekti

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, Alman ordusunun en büyük sorunlarının personel, altyapı ve teçhizat eksikliği olduğunu belirtti. Högl, orduda muazzam bir personel açığı olduğunu ve mevcut personel sayısının hedeflenen seviyeye ulaşmanın zor olduğunu ifade etti. Ayrıca, birçok kışlanın harap durumda olduğunu ve askerlerin hizmeti için uygun olmadığını söyledi. Högl, silahlı kuvvetlerin daha hızlı bir şekilde modernize edilmesi ve bütçenin arttırılması çağrısında bulundu.