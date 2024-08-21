İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

21.08.2024 10:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu 320. gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında İsrail ordusunun hedef aldığı binaların enkazından 4 Filistinlinin cesedi çıkarıldı.

İsrail güçlerinin Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Es-Satar el-Garbi bölgesini hedef alırken, topçu birlikleri de kentin kuzeyindeki El-Karara bölgesinde sivillere ait evleri bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater bölgesinde İsrail savaş uçakları Filistinli "El-Hatip" ailesine ait evi bombaladı, saldırıda 1 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Ez-Zeytun, Es-Sabra ve Tel el-Hava mahallelerini bombalarken İsrail askeri araçlarından da kentin mahallelerine ateş açıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Es-Salihi" ailesine ait evi hedef vurdu, saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları da Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Kastal bölgesinde binaları bombaladı.

Kaynak: AA

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