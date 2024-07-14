İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 584 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 584 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun son 10 günde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 584 Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda ise 141 kişi öldü, 400 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 38 bin 584'e, yaralı sayısı ise 88 bin 881'e ulaştı. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail'in engellemeleri nedeniyle hala enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cesetlere ulaşamıyor.

14.07.2024 14:01
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 584 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 282 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 141 kişi yaşamını yitirdi, 400 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 584 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 38 bin 584'e, yaralı sayısı ise 88 bin 881'e çıktı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 584 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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