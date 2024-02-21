İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 60'tan fazla Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 60'tan fazla Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 60\'tan fazla Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 60 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda Deyr el-Belah kenti, Nuseyrat Mülteci Kampı ve Zeytun Mahallesi gibi bölgeler hedef alındı. Arama kurtarma ekipleri ve ambulanslar, saldırılar ve İsrail'in engellemeleri nedeniyle enkaz altında kalan kişilere ulaşamadı. Ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerine de hava saldırıları düzenlendi. İsrail ordusu, Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesine girmiş ve burada yerinden edilen Filistinlilere saldırmıştı.

21.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:59
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda 60'tan fazla Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, dün geceden bu yana Gazze'nin orta ve güney kesimlerine saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında en az 34 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırılarında bazı binaların yıkılması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Enkaz altında onlarca kişinin bulunduğu belirtilirken, arama kurtarma ekipleri ile ambulanslar, yoğun saldırılar ve İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

Gazze kentinin Tel el-Heva, Şucaiyye ve Es-Sabra mahallerinde de yoğun topçu atışları sürdü.

Gazze'nin güneyi de bombalanmaya devam ediyor

Öte yandan İsrail ordusu, yaklaşık 1,4 milyon kişinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırılarına devam etti.

Refah'ın doğu kesimindeki Cenine Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi öldürüldü, bazı kişiler de yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesine giren İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilere tankla düzenlediği saldırılarda 26 kişi öldürüldü.

İsrail ordusu dün Han Yunus'un batısında yer alan ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi bölgesine girmişti.

Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin çadırının bulunduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu.

İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti.

Bölgeye karadan giren İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi bölgesinin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kenti yakınlarına kadar uzanıyor.

Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor.

Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor.

İsrail ordusu, 22 Ocak'tan bu yana Han Yunus'a ve bölgedeki hastanelerin çevresine yönelik hava ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlerken kentin batı ve güney bölgelerinden askeri araçlarla yürüttüğü işgali nedeniyle çok sayıda Filistinli yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 60'tan fazla Filistinli öldü - Son Dakika

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