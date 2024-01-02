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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 31 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 31 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 31 Filistinli öldürdü. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olan 22 Filistinli Deyr el-Belah kentindeki 3 evde hayatını kaybetti. Han Yunus kentindeki saldırıda ise 9 Filistinli öldü. Ayrıca, Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği saldırılarda en az 31 Filistinli öldü
02.01.2024 - 08:03,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 31 Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, 88. günde karadan işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla hedef almaya devam etti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde 3 eve düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alması sonucu da 9 Filistinli öldürüldü, birçok kişi de yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü saldırılarında çok sayıda kişi öldürüldü ve yaralandı.

İsrail ordusu obüslerle Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nı da hedef alırken, savaş gemileri de Deyr el-Belah'ı yoğun şekilde bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde karadan işgalini sürdüren İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında, İsrail ordusunun sürdürdüğü topçu atışları ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak şiddetli çatışmalar yaşandı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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