İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli öldürüldü, en az 56 kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarının, Refah kentinde birçok eve düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
İsrail topçu birliklerinin, Refah'ın Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırları hedef alan saldırılarında 9 Filistinli, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarını hedef alan saldırılarda ise 7 Filistinli yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi, Tel el-Heva Mahallesi ve Sabra Mahallelerinde sivillere ait evleri bombalaması sonucu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibiliya'da iki eve düzenlenen hava saldırısında da bir kişi öldürüldü, 3 kişi de yaralandı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timlerine ilk kez kadın polisler de katıldı. Kadın polisler, aldıkları eğitim neticesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle göreve başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin, törene katılarak yeni katılan personellerle birlikte motosikletli polis sayısının 100'e çıktığını belirtti. Vali Şahin, motosikletli timlerin trafik rahatlığı ve güvenliğini sağlayarak yaya ölümlerini azaltacağını ifade etti.
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Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyon sonucunda suç örgütü elebaşları da dahil olmak üzere 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında suç örgütlerinin işlediği olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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