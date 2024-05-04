İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 211. gününde devam ediyor. Saldırılarda birçok ev, hastane ve eğitim kurumu hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Saldırılar sonucunda bugüne kadar binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

04.05.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 211. gününde sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze kentinin es-Saftavi bölgesinde "el-Havrani" ailesine ait evi bombaladığı aktarılan haberde, söz konusu evin enkazından 3 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze kentinin güney kesiminden de şiddetli patlama ve silah seslerinin duyulduğu vurgulanan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ni onlarca roketle hedef alması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail savaş uçaklarının da kentin Aclin, Tel el-Heva ve Şeyh Rıdvan bölgelerindeki 3 evi bombaladığı paylaşılan haberde, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın hem savaş uçaklarının bombardımanı hem de topçu atışlarla hedef alındığı belirtildi.

Haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde hava saldırısının düzenlendiği bir evden 2 sivilin cansız bedeni ile 5 yaralının çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine de hava saldırısı düzenlediği bildirilen haberde, Refah kentinde "Ebu Ayneyn" ailesine ait evin bombalanması sonucu biri çocuk 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de çürümeye yüz tutmuş 7 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli öldürüldü, 77 bin 867 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:47:36. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement