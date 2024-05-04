İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 211. gününde sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze kentinin es-Saftavi bölgesinde "el-Havrani" ailesine ait evi bombaladığı aktarılan haberde, söz konusu evin enkazından 3 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze kentinin güney kesiminden de şiddetli patlama ve silah seslerinin duyulduğu vurgulanan haberde, İsrail ordusunun ayrıca Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ni onlarca roketle hedef alması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail savaş uçaklarının da kentin Aclin, Tel el-Heva ve Şeyh Rıdvan bölgelerindeki 3 evi bombaladığı paylaşılan haberde, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın hem savaş uçaklarının bombardımanı hem de topçu atışlarla hedef alındığı belirtildi.

Haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde hava saldırısının düzenlendiği bir evden 2 sivilin cansız bedeni ile 5 yaralının çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine de hava saldırısı düzenlediği bildirilen haberde, Refah kentinde "Ebu Ayneyn" ailesine ait evin bombalanması sonucu biri çocuk 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de çürümeye yüz tutmuş 7 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli öldürüldü, 77 bin 867 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.