İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 286. gününde de devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Zevayide bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda 6 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abdullah Azzam Camii'ni hedef aldığı saldırıda en az bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, 4 çocuk ise kayboldu. Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaralılar Avde Hastanesi'ne nakledildi. İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine hava saldırıları düzenledi, İsrail topçu birlikleri de güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerini bombaladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

18.07.2024 09:52
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İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 286. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Zevayide bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda 6 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abdullah Azzam Camii'ni hedef aldığı saldırıda en az bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, 4 çocuk ise kayboldu. Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaralılar Avde Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine hava saldırıları düzenledi, İsrail topçu birlikleri de güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerini bombaladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Refah, Çocuk, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü - Son Dakika

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