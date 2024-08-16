İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun gece boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde en az 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Saldırılarda evler, mülteci kampları ve sivil altyapı da hedef alındı.

16.08.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu hava ve kara saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivilleri hedef aldı.

Kuzey bölgesinde yer alan Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesi'nde "Abdulvahid" ve "El-Huri" ailelerinin evleri bombalandı. Evlerin enkazından biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 5 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Ölü ve yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Ez-Zevayide Köyü yakınlarında bazı Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin dronla üzerine ateş açtığı 1 Filistinli öldü. Nusayrat Mülteci Kampı'nda hava saldırısına hedef olan bir evden ise 1 Filistinlinin cansız bedeni ile bazı yaralılar çıkarıldı.

Gazze kentinde konuşlanan İsrail ordusuna ait zırhlı birlikler Zeytun Mahallesi'ne doğru yoğun ateş açarken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusu topçu atışlarını sürdürdü.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinlinin öldüğünü, 92 bin 401 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
08:56 Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam İşte yeni fiyat tarifeleri Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifeleri
19:50 İlk vakayı doğruladılar Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı İlk vakayı doğruladılar! Maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:48 Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova’ya transfer oluyor Atacağı imzayla paraya para demeyecek Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek
15:47 Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 10:11:24. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement