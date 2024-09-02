İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

02.09.2024 12:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Er-Rimal sağlık merkezi çevresinde hedef aldığı bir sivil araçta bulunan 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastane kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze'deki Vahdet Caddesi'nde Gazze Belediyesi'ne ait bir aracı hedef aldı, araçta bulunanlar hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Haberde, Gazze'deki Selahaddin Caddesi yakınlarındaki açık arazide bir grup Filistinlinin hedef alındığı ve en az bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze kentinin kuzeyindeki el-Cela Caddesi'nde, el-Arac ailesine ait binanın hedef alınması sonucu en az 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 738 Filistinli öldü, 94 bin 154 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 681 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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