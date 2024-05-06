İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 735'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 735'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 34 bin 735\'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 735'e yükseldi. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 52 Filistinli daha hayatını kaybetti, 90 Filistinli ise yaralandı. Yaralı sayısı 78 bin 108'e çıktı. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle hala enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

06.05.2024 14:57
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 735'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 213 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 90 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 735'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 108'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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