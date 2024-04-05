İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 182. gününde devam ediyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin Han Yunus ile Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesini şiddetli şekilde bombalarken Gazze kent merkezinin çeşitli bölgeleri de İsrail topçu bombardımanına maruz kaldı.
İsrail ordusunun havadan ve karadan gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda da çoğunluğu çocuk ve kadın ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
McDonald's, İsrail-Hamas savaşının ardından düzenlenen boykotun ardından, İsrail'deki tüm restoranlarının ana şirket tarafından geri satın alınacağını duyurdu. Şirket, İsrail'de McDonald's'ın 225 restoranını işleten ve 5 bin kişi istihdam eden Alonyal şirketiyle anlaşma yapıldığını belirtti. Alonyal'ın İsrailli askerlere bedava yiyecek dağıtmasından sonra McDonald's eleştiri almıştı. Satışın koşulları açıklanmadı.
Ataşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil cipe arkadan çarptı. Kazada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sancaktepe'de Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, kimliği belirsiz kişiler tarafından Mesut A. adlı bir kişiye ateş açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesut A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet ekipleri, olay yerini güvenlik altına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de boş kovanlar buldu. Mesut A'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, araç ise olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.
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