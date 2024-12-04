İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 10 Ölü

İsrail, Gazze'de bir evi bombaladı, 10 Filistinli hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var.

04.12.2024 22:48
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde bir evi hedef aldığı saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail uçakları, Şeyh Rıdvan'daki Nafak bölgesinde yer alan Filistinli Deluv ailesinin evini bombaladı.

Saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 50 kişi yaralandı.

Hedef alınan eve komşu evlerde de büyük hasar meydana geldi.

Sivil Savunma ekipleri yıkılan ve hasar gören evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Kerame, Muhabarat ve Tel Heva bölgelerine yoğun şekilde saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarından çok sayıda füze atılmasının ardından bu bölgelerden yoğun şekilde duman yükseldi, patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un kuzeybatısında "güvenli bölge" olarak iddia ettiği el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara gün içerisinde düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika

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