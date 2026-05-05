İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Ölü, 8 Yaralı

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin güneydoğusundaki Salahaddin Caddesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralıların Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesine kaldırıldığı, hayatını kaybeden kişinin naaşının ise Gazze kentindeki Şifa Hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesine düzenlenen hava saldırısında ise Filistinli 1 çocuk yaşamını yitirdi, en az 5 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki El-Uyun bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş ve saldırıda yaralananlar olmuştu.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 800'ün üzerinde kişi ölürken, 2 bini aşkın kişi de yaralandı.