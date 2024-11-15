İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 6 Filistinli Öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği iki hava saldırısında 6 Filistinli öldü.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir eve insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yine Gazze kentinin batısındaki El-Kerame bölgesinde Filistinlilerin bulunduğu bir alana düzenlenen İHA saldırısında ise 4 Filistinli can verdi.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 764 Filistinli öldü, 103 bin 490 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.