İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları devam ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarının 125. gününde, savaş uçakları, topçu birlikleri ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarda, onlarca Filistinliyi öldürdü ve yaraladı.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu, Gazze kentindeki er-Rimal ve es-Sabra, ez-Zeytun ve Tel el-Heva mahallelerindeki Filistinlilerin evlerine hava saldırıları gerçekleştirdi.
İsrail ordularına ait topçu birlikleri de Gazze'deki Rimal ve Sabra mahallelerini vurdu.
Gazze'nin çeşitli bölgelerinde ayrıca, İHA saldırıları gerçekleştirilirken Tel el-Heva Mahallesi'nde patlama sesleri duyuldu.
Saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.
Bu arada saldırılarda öldürülen ve yaralanan Filistinlilerin ambulanslarla Gazze sokaklarından alınıp hastanelere ulaştırılmasına da müsaade edilmiyor.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli mahallelerini yoğun ve şiddetli bir şekilde bombalarken, işgal topçuları da şehrin doğu bölgelerine onlarca roket attı.
Öte yandan İsrail güçlerinin saldırılarında Deyr Belah'taki evi hedef alınarak öldürülen Filistin TV çalışanı, gazeteci Nafiz Abdelcevad'ın oğlunun da aynı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.
Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırılarında Refah kentinde 2 evin vurulması sonucu 12 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
İsrail ordusunun Deyr el-Belah bölgesine yönelik saldırılarında da 2 kişinin öldürüldüğü, en az 10 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, ''Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu'' dedi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?