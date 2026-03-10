İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

10.03.2026 10:50
İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye hava ve topçu saldırıları düzenledi, can kaybı artıyor.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu kesimlerinde ordunun kontrol ve konuşlanma alanı içinde kalan bölgeleri yoğun şekilde bombaladı.

İsrail savaş uçakları da bu bölgelere ve Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze kenti kıyılarına rastgele ateş açtı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 648 kişi hayatını kaybederken, 1728 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor
