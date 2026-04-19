İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

19.04.2026 20:21
İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara devam etti, 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki Selahaddin Caddesi'nde, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) bir motosikleti hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğusunda bulunan Halave Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlara ateş açtı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki en büyük barınma alanlarından biri olan Halave Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler dün, İsrail ordusunun ateşkes uyarınca çekildiği "Sarı Hat"tın dışında kalmasına rağmen kampın sık sık hedef alınmasını protesto etmişti.

İHA saldırısında 16 yaşındaki bir çocuk yaralandı

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimde yer alan Deyr Belah kentinde ise insansız hava araçlarından (İHA) açılan ateş sonucu 16 yaşındaki bir çocuk ağır şekilde yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının "Sarı Hat"tın dışında gerçekleştiğine dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerini de topçu atışları, hava saldırıları ve denizden açılan ateşle hedef aldığı aktarıldı.

Filistin makamlarının 14 Nisan'da açıkladığı verilere göre, İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde en az 2 bin 400 kez ateşkesi ihlal etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
