İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

11.06.2026 11:31
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Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı, saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın olmak üzere 3 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin batısında bulunan El-Atatra bölgesine ateş açtı.

Açılan ateşte ağır şekilde yaralanan bir kadın Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) ise Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yer alan Kaşku Caddesi'nde sivillerin yakınında infilak etti. Saldırıda yaralanan 2 Filistinli Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerini bombaladı, İsrail donanması da kentin batı kıyılarını topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin merkezinde ise İsrail askeri araçları Megazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda henüz herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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