İsrail'in Gazze'ye saldırıları Filistin sosyal dokusuna zarar veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Filistin sosyal dokusuna zarar veriyor

İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları Filistin sosyal dokusuna zarar veriyor

Sivil Toplum Örgütleri Ağı Direktörü Filistinli Emced eş-Şeva, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla Filistin sosyal dokusuna bilinçli ve kasten zarar verdiğini belirtti. İsrail ordusunun Filistinlileri zorla yerinden ederek, evlerini yıktığını ve yaşanan insani felaketi had safhaya taşıdığını ifade etti. İnsan hakları ve uluslararası kurumların raporlarına göre, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinliden 2 milyonu, yakınlarıyla birlikte zorla yerlerinden edilmeleri nedeniyle barınma merkezlerinde, mülteci kamplarında son derece zor yaşam ve sağlık koşullarıyla mücadele ediyor.

10.05.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivil Toplum Örgütleri Ağı Direktörü Filistinli Emced eş-Şeva, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla Filistin sosyal dokusuna bilinçli ve kasten zarar verdiğini belirtti.

İsrail ordusunun Filistinlileri kitlesel şekilde zorla yerinden ederek, evlerini yıktığını ve yaşanan insani felaketi had safhaya taşıdığını ifade etti.

İnsan hakları ve uluslararası kurumların raporlarına göre, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinliden 2 milyonu, yakınlarıyla birlikte zorla yerlerinden edilmeleri nedeniyle barınma merkezlerinde, mülteci kamplarında son derece zor yaşam ve sağlık koşullarıyla mücadele ediyor.

Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Zevayide beldesinde geçici kamplar kuran Filistinliler, en temel yaşam gereksinimlerinden yoksun şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

AA'ya konuşan sosyal hizmet uzmanı Şeva, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını söyledi.

"Çocuklar benzeri görülmemiş travmatik koşullar altında"

Şeva, "İsrail, Filistinli ailelerin tüm fertlerini kasten öldürdü ve ailenin sicilini kayıtlardan sildi." dedi.

Gazze'de babasını ve annesini kaybeden binlerce yetim çocuk olduğuna işaret eden Şeva, çocukların şu anda kelimenin tam anlamıyla benzeri görülmemiş travmaya yol açan psikolojik koşullar altında olduğunu aktardı.

Şeva, "İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde yol açtığı insani felaket, devam eden bombardıman ve güvenlik duygusunun olmayışı nedeniyle tüm çocuklar travma yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"İnsani şartlar çok ağır, karmaşık ve feci"

Sığınma merkezlerinde yaşamak için evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin, barınma, yiyecek, su, giyim gibi asgari yaşam gereksinimlerinin dahi karşılanamadığına dikkati çeken Şeva, Gazze Şeridi'ndeki insani şartların "çok ağır, karmaşık ve feci" olduğunu dile getirdi.

Şeva, İsrail'in Gazze'de aylardır devam ettiği saldırılar karşısında şunları söyledi:

"İsrail krizin derinleşip uzun süre devam etmesi için işlediği suçları sürdürüyor ve Filistin halkının Gazze'de yaşadığı sosyal ve psikolojik sisteme kasten zarar veriyor.

"Mevcut koşullar yaşamaya uygun değil"

Filistinlilerin maruz kaldığı zorla yerinden edilme eylemleri, aralıksız devam eden bombardımanlar ve her gün maruz kalınan yaşam koşullarına işaret eden Şeva, "Gazze'deki mevcut şartlara uyum sağlamak hiçbir şekilde mümkün değil." dedi.

Şeva, Gazze Şeridi'nde yaşayanların tamamının gelir kaynaklarını kaybettiğini, yüzde 70'inin aile için güven alanı olan evlerini kaybettiğini ve hayatta kalabilmek için insani yardıma bağımlı hale geldiklerini vurguladı.

"İsrail saldırıları, sağlık, psikoloji, ekonomi ve sosyal alanlarda derin etkiler bıraktı." diyen Şeva, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saldırılar ayrıca hastaneler, merkezler ve kliniklerdeki sağlık altyapısını tahrip etti. İlaç, ekipman ve tıbbi malzemelerin bölgeye ulaştırılamaması, Filistinliler arasında sağlık alanında yaşanan krizlerin derinleşmesine, salgın hastalıkların hızla yayılmasına yol açtı."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırıları Filistin sosyal dokusuna zarar veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:10:37. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırıları Filistin sosyal dokusuna zarar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement