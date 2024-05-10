İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları Filistin sosyal dokusuna zarar veriyor

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Sivil Toplum Örgütleri Ağı Direktörü Filistinli Emced eş-Şeva, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla Filistin sosyal dokusuna bilinçli ve kasten zarar verdiğini belirtti.

İsrail ordusunun Filistinlileri kitlesel şekilde zorla yerinden ederek, evlerini yıktığını ve yaşanan insani felaketi had safhaya taşıdığını ifade etti.

İnsan hakları ve uluslararası kurumların raporlarına göre, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinliden 2 milyonu, yakınlarıyla birlikte zorla yerlerinden edilmeleri nedeniyle barınma merkezlerinde, mülteci kamplarında son derece zor yaşam ve sağlık koşullarıyla mücadele ediyor.

Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Zevayide beldesinde geçici kamplar kuran Filistinliler, en temel yaşam gereksinimlerinden yoksun şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

AA'ya konuşan sosyal hizmet uzmanı Şeva, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını söyledi.

"Çocuklar benzeri görülmemiş travmatik koşullar altında"

Şeva, "İsrail, Filistinli ailelerin tüm fertlerini kasten öldürdü ve ailenin sicilini kayıtlardan sildi." dedi.

Gazze'de babasını ve annesini kaybeden binlerce yetim çocuk olduğuna işaret eden Şeva, çocukların şu anda kelimenin tam anlamıyla benzeri görülmemiş travmaya yol açan psikolojik koşullar altında olduğunu aktardı.

Şeva, "İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde yol açtığı insani felaket, devam eden bombardıman ve güvenlik duygusunun olmayışı nedeniyle tüm çocuklar travma yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"İnsani şartlar çok ağır, karmaşık ve feci"

Sığınma merkezlerinde yaşamak için evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin, barınma, yiyecek, su, giyim gibi asgari yaşam gereksinimlerinin dahi karşılanamadığına dikkati çeken Şeva, Gazze Şeridi'ndeki insani şartların "çok ağır, karmaşık ve feci" olduğunu dile getirdi.

Şeva, İsrail'in Gazze'de aylardır devam ettiği saldırılar karşısında şunları söyledi:

"İsrail krizin derinleşip uzun süre devam etmesi için işlediği suçları sürdürüyor ve Filistin halkının Gazze'de yaşadığı sosyal ve psikolojik sisteme kasten zarar veriyor.

"Mevcut koşullar yaşamaya uygun değil"

Filistinlilerin maruz kaldığı zorla yerinden edilme eylemleri, aralıksız devam eden bombardımanlar ve her gün maruz kalınan yaşam koşullarına işaret eden Şeva, "Gazze'deki mevcut şartlara uyum sağlamak hiçbir şekilde mümkün değil." dedi.

Şeva, Gazze Şeridi'nde yaşayanların tamamının gelir kaynaklarını kaybettiğini, yüzde 70'inin aile için güven alanı olan evlerini kaybettiğini ve hayatta kalabilmek için insani yardıma bağımlı hale geldiklerini vurguladı.

"İsrail saldırıları, sağlık, psikoloji, ekonomi ve sosyal alanlarda derin etkiler bıraktı." diyen Şeva, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saldırılar ayrıca hastaneler, merkezler ve kliniklerdeki sağlık altyapısını tahrip etti. İlaç, ekipman ve tıbbi malzemelerin bölgeye ulaştırılamaması, Filistinliler arasında sağlık alanında yaşanan krizlerin derinleşmesine, salgın hastalıkların hızla yayılmasına yol açtı."