İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail 'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 35 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, dün geceden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda sivil yerleşim alanını vurdu.

Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Adnan el-Alimi Okuluna düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadıra yönelik saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında aynı aileden 3 kardeşin bulunduğu belirtildi.

Kuzeydeki Cibaliya beldesinde iki eve düzenlenen topçu saldırısında ise 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusunda da bir grup Filistinlinin toplandığı noktaya yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu aynı zamanda Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna yoğun hava saldırıları düzenledi.

Gazze kentinin kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde de gece boyunca İsrail ordusuna bağlı birliklerin çok katlı konutları patlattığı aktarıldı.

Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda da 4 kişinin öldüğünü aktardı.

İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesine düzenlediği saldırıda 3, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerinin hedef alındığı iki hava saldırısında da 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah kentinin batısında ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız sivillere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir grup sivili hedef alan İsrail bombardımanı sonucu da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.