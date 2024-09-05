İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 8 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 8 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelerde yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırılar, Gazze kentindeki hastaneye, okullara ve sivil yerleşim alanlarına yapıldı.

05.09.2024 17:18
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Gazze, Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerinde yerlerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in, Gazze kentindeki "Ez-Zeytun Şehitleri Okulu" yakınında bulunan sivillere insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesinde bir dikiş atölyesini hedef alması sonucu bazı Filistinlilerin yaralandığı belirtildi.

Zikim yerleşiminde konuşlanan İsrail topçu birlikleri Gazze kentinde Ez-Zeytun ve Şucaiyye mahallelerini bombaladı. Gazze'nin güneyindeki Es-Sabra mahallesindeki bir binaya da iki top mermisi düştü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesindeki poliklinik binasının yakınında bulunan, yerinden edilmiş Filistinlilere ait çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli öldürüldü, yaralananlar da oldu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Bureyc Mülteci Kampının kuzeydoğu bölgelerine işaret fişekleri atarken, İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampının güneybatısındaki boş araziyi hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, Han Yunus kentinin batısında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bir çadırın İsrail tarafından bombalanması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusu, Refah kentinin merkezindeki binaları ve yerleşim alanlarını havaya uçurmaya devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 8 Filistinli Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 8 Filistinli Öldü - Son Dakika
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