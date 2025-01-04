İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 490

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son iki haftada 490 Filistinli hayatını kaybetti, 1283 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 456 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 59 kişinin yaşamını yitirdiği, 273 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son iki haftada 490 kişi hayatını kaybetti, 1283 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 717'ye, yaralı sayısı da 108 bin 856'ya yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.