İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 30 bini aştı. Saldırılar sonucunda büyük bir insani kriz yaşanırken, uluslararası toplumun tepkisi artıyor.

29.02.2024 10:18
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bini aştı

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı - Son Dakika
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