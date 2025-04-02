İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 13 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 13 Ölü

İsrail ordusu, Gazze'de Abdulbari ailesinin evini bombalayarak 13 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

02.04.2025 16:17
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde Abdulbari ailesinin evini hedef aldığı; kadın ve çocuk çok sayıda kişinin ölümüne yol açan saldırıya tanık olan Filistinli Reda Cebur, o anların "korkunç" olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistinliler bu sabah şiddetli bir patlamayla uyandı.

İsrail ordusu Han Yunus'un merkezinde yer alan Filistinli Abdulbari ailesinin evine şiddetli bir saldırı düzenledi. Çocuk, kadın tüm ailenin uyuduğu sırada düzenlenen saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıya uğrayan evin yakınlarında oturan Cebur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı anını ve sonrasında tanık olduğu manzarayı aktardı.

Cebur, "Sabah dört sularında şiddetli bir patlama sesine uyandım. Patlama bölgeyi harabeye çevirdi." dedi.

"Sağlam bir ceset bulamadık"

Patlama anında çevreyi yoğun bir duman ve sisin sardığını; göz gözü görmez hale geldiğini vurgulayan Cebur, duman dağıldıkça korkunç katliamın ortaya çıktığını kaydetti.

Cebur, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Filistinlilerin cansız bedenlerinin etrafa saçılmış durumda olduğuna işaret ederek, "Bombardımanın şiddeti nedeniyle sağlam bir ceset bulamadık; çoğunun başı bedeninden ayrılmıştı." ifadesini kullandı.

Maruz kaldığı katliamın görüntülerine ilişkin Cebur, şunları söyledi:

"Patlamanın şiddetinden üç aylık bir bebeğin başı kopmuş bedenini evin yakınındaki çadırın üzerinde bulduk. Çocuğun ayakları ise evin içerisinde eşyaların üzerindeydi."

Filistinli kadın, beyin parçalarının da çadırın üzerine saçılmış halde olduğunu dile getirdi.

İsrail, ateşkese rağmen 18 Mart'ta yeniden başladığı saldırılara tırmandırarak devam ediyor.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1066 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 597 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 423'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 638'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 13 Ölü - Son Dakika

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