İsrail\'in Gazze\'ye Saldırısı: 30 Ölü

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NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI, 2 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Cuma günü Gazze Şeridi genelinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Xinhua'ya konuşan Filistinli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci kampı başta olmak üzere farklı bölgelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını

ve saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusu ise istihbarat raporlarına dayanarak Han Yunus'a düzenlenen hava saldırısında Hamas Siyasi Büro üyesi ve Gazze'deki diğer gruplarla koordinasyonunun başındaki İzzeddin Kassab'ı öldürdüğü söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 43.259'a yükseldiği belirtildi.