İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 37 Filistinli Öldü - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 37 Filistinli Öldü

19.08.2025 19:27
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 37 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine bugünün erken saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk en az 37 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu, bugünün ilk saatlerinden itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları, sivillerin toplandığı alanların yanı sıra insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Yine Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Nezle bölgesinde Filistinli sivillerden oluşan bir gruba İsrail topçuları tarafından yapılan saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne baskın düzenledi. Baskınla eş zamanlı düzenlenen şiddetli top atışları sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu sabahın erken saatlerine kadar mahalleye saldırılara devam etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail ordusu Deyr Belah kentinde Bereke Caddesi'ni hedef aldı. Saldırıda biri kadın 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Bassa bölgesinde ise Filistinli ailenin kaldığı çadırın bombalanması sonucu biri kadın üçü çocuk 5 Filistinli öldü.

İsrail askerleri, Netzarim Koridoru çevresindeki İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktası yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı, 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail güçleri, Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesinde bir çadırı hedef aldı. Saldırıda bir anne ve iki çocuğuyla birlikte toplam 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin, Mevasi bölgesindeki Uygulama Fakültesi çevresini bombaladığı saldırıda 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Mevasi'de Biir 19 adlı bölgede İsrail kurşunuyla bir kişi can verdi.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un merkezindeki ev ve yapıları yıktı, kentin pek çok noktasına yoğun topçu ateşi düzenledi.

Refah kentinde ise bir çadırın hedef alındığı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin kentin kuzeybatısında yardım bekleyenlere ateş açması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

