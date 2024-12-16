İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 5 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

16.12.2024 13:17
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, 17 yıl sürdürdüğü kuşatmasına ek olarak 7 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarla Gazze Şeridi'ni "dünyanın en büyük hapishanesine" çevirdi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyona yakın kişi yerinden edildi.

Ölü sayısının 44 bin 900'ü aştığı, binlerce kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu Gazze'de binalar, yerleşim yerleri ve altyapı yerle bir ediliyor, bölge halkı göçe zorlanıyor.

İsrail ordusunun saldırılarının yanı sıra Gazze'nin kuzeyi gibi bazı bölgelerine uyguladığı kuşatma ve insani yardımın girişini engellemesi gibi uygulamalar sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika

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