İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonucu yüzlerce insan öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonucu yüzlerce insan öldü

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'nin batısına yardım malzemelerinin nakledilmesi sırasında yüzlerce insanın öldürülmesini dehşet verici olarak nitelendirdi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Gazze'de hayatın hızla tükendiğini ve saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bine ulaştığını belirtti. İsrail'in Gazze'yi işgalinden bu yana çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, binlerce kişi yaralandı.

29.02.2024 19:13
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'nin batısına yardım malzemelerinin nakledilmesi sırasında yüzlerce insanın öldürülmesi ve yaralanmasının dehşet verici olduğu belirtildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yazılı açıklamasında, "Bugün Gazze'nin batısına yardım malzemelerinin nakledilmesi sırasında yüzlerce insanın öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki haberler karşısında dehşete düştüm." ifadesine yer verdi.

Gazze'de hayatın korkunç bir hızla tükendiğinin altını çizen Griffiths, "Beş aya yakın süren acımasız düşmanlıklardan sonra bile Gazze hala bizi şok etme yeteneğine sahip." ifadesini kullandı.

BM Koordinatörü, bu saldırıyla birlikte, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bine ulaştığını kaydetti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 412 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonucu yüzlerce insan öldü - Son Dakika

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