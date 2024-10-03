İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 80 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 80 Ölü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 80 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

03.10.2024 04:16
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İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 80 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Basal'ın açıklamasına göre, kuzeyde İsrail ordusunun Gazze iline düzenlediği 4 hava saldırısında 32 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 7 saldırıda 30 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Orta ilinde de İsrail'in 4 saldırısında 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ilinde ise İsrail askerleri tarafından öldürülen bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 80 Ölü - Son Dakika

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