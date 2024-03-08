İsrail'in Gazze'yi abluka altında tutması bebekleri emziremeyen anneleri vurdu

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İsrail'in 5 aydır bombaladığı ve abluka altında tutarak kasten kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde doğum yapan anneler, yetersiz beslenme sonucu yakalandıkları anemi hastalığı yüzünden bebeklerini emziremiyor.

İsrail, 2006 yılından beri abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı yıkıcı saldırılarına bölgesel ve uluslararası tepkilere rağmen devam ediyor.

Uzun yıllar süren abluka sebebiyle imkanların oldukça kısıtlı olduğu 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de, İsrail'in havadan hiç ara vermediği ağır bombardımanın yanı sıra karadan ve denizden de yaptığı saldırılar sonucu hastane ve tıp merkezlerinin çoğu hizmet dışı kaldı.

İsrail'in insani yardımların girmesine izin vermediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde, bombardımanlardan sağ kurtulan siviller açlık ve çeşitli hastalıklarda yüzünden hayatını kaybediyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir yıkıma yol açan saldırıların durması ve aylardan beri engellenen insani yardımların bölgeye girişine izin verilmesi yönünde dünyanın dört bir yanından gelen çağrıları dikkate almıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan "Uluslararası Hilu Hastanesi" de İsrail'in bölgede oluşturduğu yıkım arasında imkansızlıkları zorlayarak yerinden edilmiş Filistinlilere hizmet vermeye gayret eden birkaç hastaneden biri olarak ayakta duruyor.

Doğum yapan anne ve bebekler için acil gıdaya ihtiyaç var

Uluslararası Hilu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Servet el-Hilu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze kenti ve kuzey kesimindeki çoğu hastanelerin hizmet dışı kalmasıyla sağlık sistemi tümüyle çöktü ve bölgedeki durum felakete dönüştü." ifadelerini kullandı.

Hilu, "Hastane, savaşın başından bu yana normal doğum ve sezaryen olmak üzere çok sayıda hastayı kabul etti. Bu süre zarfında yetersiz beslenmeye bağlı olarak çok sayıda anneyi tedavi altına aldık." dedi.

Hastanede günlük ortalama 70 hastaya baktıklarının ifade eden Hilu, "Doğum yapan tüm kadınların tetkiklerinde anemi hastalığı ve enfeksiyonlar tespit ediliyor, daha önce böyle bir şey görmemiştik." diye konuştu.

Çok kısıtlı imkanlarla, zorluklar içinde hizmet verdiklerini söyleyen Hilu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastane elektriği için yakıt bulmakta zorlanıyoruz. Tıbbi ve gıda malzemeleri de olmadığı için bölgede açlık ve susuzluk krizi var. Yeni doğum yapan anne ve bebekler ile sağlık çalışanları için acil gıda malzemelerine ihtiyaç var. İsrail ordusunun bölgeye karadan girdiği 27 Ekim 2023'ten beri bize herhangi bir yardım ulaşmadı. Bizler gerçek açlığı yaşıyoruz. Buradaki tüm anneler, yetersiz beslenmeye bağlı olarak bebeklerini emziremiyor ve bizim yeterli bebek maması temin edecek imkanımız yok."

"Yetersiz beslenmeden dolayı bebeğimi emziremiyorum"

Hilu Hastanesi'ne sığınan Filistinli Nehil Ebu Seman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bebeğim, Hilu Hastanesi'nde çok zor koşullarda dünyaya geldi. Elimde ona giydirebileceğim bir kıyafet yok, süt yok, yiyecek ve içeceğimiz de yok" diye konuştu.

Aç olduğu için sürekli ağlayan bebeğini susturmaya çalışan Filistinli anne, "Yetersiz beslenmeden dolayı bebeğimi emziremiyorum. Bu nedenle bebeğim için mama bulmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

"Yeni doğum yapmış birçok anne, su ve yiyecek bulamıyor"

Hilu Hastanesi doktorlarından Reca Cihad da Gazze'nin kuzeyinde doğum yapan anneler ve bebeklerinin ihtiyaçları başta olmak üzere tıbbi malzeme bulamadıklarının altını çizdi.

Doktor Cihad, İsrail'in insani yardımların girişini engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan kıtlığı şu sözlerle anlattı:

"Hamile kadınlar, yetersiz beslenmeye maruz kalmış ve doğumla ilgili hiçbir hazırlıkları olmadan hastaneye başvuruyorlar. Yani anne adaylarının bebekleri için ihtiyaç duyacağı hiçbir şeyi olmadığı gibi doğum sonrasında yiyebileceği hiçbir şeyi yok. Nehil Ebu Seman gibi yeni doğum yapmış birçok anne, su ve yiyecek bulamıyor. Bizler de hastaneye gelen hamile kadınların ve bebeklerinin hayatını kurtarmak için imkan dahilinde elimizden geleni yapıyoruz."

Hastanede sık sık elektrik kesintisi yaşandığını ve karanlıkta insanlara hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Cihad, Gazze'nin kuzeyinde yer alan diğer hastaneler gibi kendilerinin de dezenfektan ve ilaçların yanı sıra tıbbi malzeme ve elektrik üretimi için kullanılan yakıtı bulmakta zorluk çektiklerini kaydetti.

Normalde yeni doğum yapmış annelerin bebeklerini sağlıklı şekilde emzirebilmeleri için çok iyi beslenmeye ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Cihad, Gazze'de ise kadınların daha doğum öncesinden yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve doğumdan sonra da bu sorunu yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.