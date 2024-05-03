İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de kınandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de kınandı

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları Nevşehir\'de kınandı

Nevşehir'de Tarihi Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen protestoda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da protestoya katıldı. Protestoda Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan dövizler taşındı. Açıklama yapan Halil Arı, Gazze'deki Müslümanların uzun süredir zulme uğradığını belirtti ve İsrail'in baskı, işgal ve ölüm politikalarını artırdığını vurguladı. Gazze'nin insani ihtiyaçlardan mahrum olduğunu ifade eden Arı, özgürlük filosuyla Gazze'ye yardım götürme çabalarının devam edeceğini söyledi. Basın açıklamasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

03.05.2024 14:31
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??????? İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de kınandı.

Tarihi Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı sonrası İHH öncülüğünde düzenlenen protestoya AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan döviz taşıyan katılımcılar adına açıklama yapan Halil Arı, Gazze'deki Müslümanların 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde zulme uğradığını söyledi.

Faşist İsrail'in 1948 den beri devam ettirdiği baskı, işgal ve ölüm politikalarını daha da artırdığını vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Her zaman ve zeminde yüksek sesle tepkimizi ifade etmemiz artık ertelenemez bir vazifedir. Gazze gıda, elektrik, doğalgaz, su, tıbbi malzeme başta olmak üzere tüm insani ihtiyaçlardan mahrum haldedir. Uluslararası paydaşlarımızla beraber hazırladığımız özgürlük filosu da türlü ayak oyunları ile bozulmaya çalışılmaktadır ancak biz vazgeçmeyeceğiz. Gazze'nin masumlarına mahcup olmamak için her yolu denemeye devam edeceğiz."

Basın açıklamasının ardından, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de kınandı - Son Dakika

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